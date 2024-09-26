Незаконний експорт зерна на 2 млрд гривень – експортера змусили відшкодувати збитки

В Одеському порту затримали незаконний вантаж зерна, експортер відшкодував понад 8 млн гривень.

Джерело фото: esbu.gov.ua

В Одеському порту затримали вантаж зерна, який намагалися незаконно вивезти за кордон без необхідних документів. Як повідомляє Бюро економічної безпеки, підприємство-експортер систематично ухилялося від сплати податків.

У ході розслідування детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що столична компанія, зареєстрована у серпні 2022 року, експортувала зернові на суму майже 2 млрд грн, сплативши лише 7 млн грн податків. Підприємство намагалося вивезти з Одеського порту вантаж без документів, що підтверджували б його походження, та не задекларувало отримання товару у податкових звітах.

Після проведення слідчих дій детективи отримали докази ухилення від сплати податків. Експортер, спочатку заявивши про тиск з боку правоохоронців, згодом визнав свою провину і відшкодував понад 8 млн грн збитків до державного бюджету.

Наразі слідство триває.

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