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От 2 350 до 100 000 грн — какие есть виды дополнительного вознаграждения для военнослужащих

22:18, 20 октября 2024
Дополнительное вознаграждение в 100 000 гривен в месяц выплачивается военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях.
От 2 350 до 100 000 грн — какие есть виды дополнительного вознаграждения для военнослужащих
Фото: yuzhkanews.city
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Харьковский ОТЦК и СП напомнил, что для военных существует 6 видов дополнительного вознаграждения.

Первый вид – выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен в месяц осуществляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения, в частности на временно оккупированной рф территории.

Также такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины.

Второй – дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен. Оно выплачивается тем военнослужащим, которые выполняют боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск. При этом это возможно вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления к батальону включительно.

Перечень таких органов военного управления утверждается Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Третий – 30 тысяч. На период действия военного положения это вознаграждение выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами. Это касается:

- военнослужащих, действующих в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, осуществляющих управление действующими группировками войск (сил);

- по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;

- по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.

При этом дополнительное вознаграждение выплачивается в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых задач. То есть, если военнослужащий пробыл десять дней «на нуле», то он получит треть от 100 тысяч.

Четвертый вид вознаграждения ввели недавно – это 70 тысяч, это дополнительная выплата тем, кто находится на передовой. 70 тыс. выплачиваются за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач. То есть, к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения заданий.

Пятый вид – от 15 тыс. грн. до 30 тыс. грн. инструкторам в учебных воинских частях.

Шестой вид – 2350 грн – курсантам военных вузов.

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ТЦК

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