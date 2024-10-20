Від 2 350 до 100 000 грн — які є види додаткової винагороди для військовослужбовців

Додаткова винагорода у 100 000 гривень на місяць виплачується військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях.

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Харківський ОТЦК та СП нагадав, що для військових існує 6 видів додаткової винагороди.

Перший вид – виплата додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень на місяць здійснюється військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, зокрема на тимчасово окупованій рф території.

Також така виплата зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм, контузій пов’язаних із захистом Батьківщини.

Другий – додаткова винагорода у розмірі 50 000 гривень. Вона виплачується тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ. При цьому це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно.

Перелік таких органів військового управління затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України або начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Третій – 30 тисяч. На період дії воєнного стану ця винагорода виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами. Це стосується:

- військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);

- з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

- зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

При цьому, додаткова винагорода виплачується в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань. Тобто якщо військовослужбовець пробув десять днів «на нулі», то він отримає третину від 100 тисяч.

Четвертий вид винагороди ввели недавно – це 70 тисяч, це додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій. 70 тис виплачуються за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань. Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань.

П'ятий вид – від 15 тис. грн до 30 тис. грн інструкторам у навчальних військових частинах.

Шостий вид – 2350 грн – курсантам військових вишів.

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