Брачные ограничения — в Минюсте напомнили, почему не все могут жениться

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что законодательство Украины устанавливает определенные ограничения на заключение брака, чтобы защитить права и интересы будущих супругов и их детей.
Основные категории лиц, которым запрещено вступать в брак:
- родственники прямой линии родства:
родители и дети, деды и внуки.
- родные братья и сестры:
полнородные, так и неполнородные (т.е. имеющие общего отца или мать).
- близкие родственники побочной линии:
двоюродные братья и сестры, тети, дяди, племянники и племянницы.
- усыновитель и усыновленный им ребенок:
брак между ними возможен только после отмены усыновления.
Почему существуют такие ограничения
Защита домашних ценностей.
Ограничение браков между близкими родственниками направлено на сохранение традиционных семейных ценностей и предотвращение вырождения рода.
Защита интересов детей
Запрещение браков между определенными категориями лиц помогает избежать ситуаций, когда могут возникнуть сомнения в родительстве или родстве.
Предотвращение социальных проблем.
Ограничение браков между определенными родственниками помогает избежать социальных проблем, связанных с инцестом и другими отрицательными последствиями.
«Важно заметить, что законодательством установлен минимальный возраст для вступления в брак – 18 лет.
Однако по решению суда право на брак могут предоставить человеку, достигшему 16 лет, если это отвечает его интересам.
А главное, брак должен основываться на свободном согласии супругов.
Принуждение к браку запрещено законом», - добавили в Минюсте.
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