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Брачные ограничения — в Минюсте напомнили, почему не все могут жениться

22:00, 21 октября 2024
Минюст напомнил основные категории лиц, которым запрещено вступать в брак.
Брачные ограничения — в Минюсте напомнили, почему не все могут жениться
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что законодательство Украины устанавливает определенные ограничения на заключение брака, чтобы защитить права и интересы будущих супругов и их детей.

Основные категории лиц, которым запрещено вступать в брак:

- родственники прямой линии родства:

родители и дети, деды и внуки.

- родные братья и сестры:

 полнородные, так и неполнородные (т.е. имеющие общего отца или мать).

- близкие родственники побочной линии:

двоюродные братья и сестры, тети, дяди, племянники и племянницы.

- усыновитель и усыновленный им ребенок:

брак между ними возможен только после отмены усыновления.

Почему существуют такие ограничения

Защита домашних ценностей.

Ограничение браков между близкими родственниками направлено на сохранение традиционных семейных ценностей и предотвращение вырождения рода.

Защита интересов детей

Запрещение браков между определенными категориями лиц помогает избежать ситуаций, когда могут возникнуть сомнения в родительстве или родстве.

Предотвращение социальных проблем.

Ограничение браков между определенными родственниками помогает избежать социальных проблем, связанных с инцестом и другими отрицательными последствиями.

«Важно заметить, что законодательством установлен минимальный возраст для вступления в брак – 18 лет.

Однако по решению суда право на брак могут предоставить человеку, достигшему 16 лет, если это отвечает его интересам.

А главное, брак должен основываться на свободном согласии супругов.

Принуждение к браку запрещено законом», - добавили в Минюсте.

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