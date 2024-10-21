Шлюбні обмеження — у Мін’юсті нагадали, чому не всі можуть одружитися

Мін’юст нагадав основні категорії осіб, яким заборонено вступати в шлюб.

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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, що законодавство України встановлює певні обмеження на укладення шлюбу, щоб захистити права та інтереси майбутніх подружжя та їхніх дітей.

Основні категорії осіб, яким заборонено вступати в шлюб:

- Родичі прямої лінії споріднення:

батьки та діти, діди та онуки тощо.

- Рідні брати і сестри:

повнорідні, так і неповнорідні (тобто ті, які мають спільного батька або матір).

- Близькі родичі побічної лінії:

двоюрідні брати і сестри, тітки, дядьки, племінники та племінниці.

- Усиновлювач та усиновлена ним дитина:

шлюб між ними можливий лише після скасування усиновлення.

Чому існують такі обмеження

Захист сімейних цінностей.

Обмеження шлюбів між близькими родичами спрямоване на збереження традиційних сімейних цінностей та запобігання виродженню роду.

Захист інтересів дітей,

Заборона шлюбів між певними категоріями осіб допомагає уникнути ситуацій, коли можуть виникнути сумніви щодо батьківства або споріднення.

Запобігання соціальним проблемам.

Обмеження шлюбів між певними родичами допомагає уникнути соціальних проблем, пов'язаних з інцестом та іншими негативними наслідками.

«Важливо зауважити, що законодавством встановлений мінімальний вік для вступу в шлюб – 18 років.

Однак за рішенням суду право на шлюб можуть надати людині, яка досягла 16 років, якщо це відповідає її інтересам.

А головне, шлюб має ґрунтуватися на вільній згоді чоловіка і жінки.

Примушування до шлюбу заборонено законом», - додали у Мін’юсті.

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