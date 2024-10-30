В Укрэнерго готовят три сценария прохождения зимнего периода

Худший сценарий от Укрэнерго - отключение света до 8 часов.

Источник фото: mezha.net

«Укрэнерго» готовится к трем возможным сценариям прохождения зимы, среди которых худший предусматривает ограничение электроснабжения и графики отключений в две очереди. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт в интервью Суспільного.

По словам Брехта, эта зима может стать одной из самых тяжелых за последние три года. Компания рассматривает различные варианты, в частности сценарий массированных обстрелов объектов инфраструктуры и генерации.

«При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов», - отметил Брехт.

В этом году, весной, из-за российских обстрелов Украина потеряла девять ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии в Нидерландах. Брехт подчеркнул, что компания работает над восстановлением утраченных мощностей, чтобы повысить устойчивость энергосистемы перед зимним периодом.

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