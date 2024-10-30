В Укренерго готують три сценарії проходження зимового періоду

Найгірший сценарій від Укренерго – відключення світла до 8 годин.

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«Укренерго» готується до трьох можливих сценаріїв проходження зими, серед яких найгірший передбачає обмеження електропостачання та графіки відключень у дві черги. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови «Укренерго» Олексій Брехт в інтерв’ю Суспільного.

За словами Брехта, ця зима може стати однією з найважчих за останні три роки. Компанія розглядає різні варіанти, зокрема сценарій масованих обстрілів об'єктів інфраструктури та генерації.

«За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин», — зазначив Брехт.

Цього року, навесні, через російські обстріли Україна втратила дев’ять ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії в Нідерландах. Брехт наголосив, що компанія працює над відновленням втрачених потужностей, щоб підвищити стійкість енергосистеми перед зимовим періодом.

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