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В Украине появятся новые номера телефонов с кодом 077

08:36, 3 ноября 2024
Новый код дополнит уже имеющиеся 067, 068, 096, 097 и 098, расширяя номерную емкость оператора «Киевстар».
В Украине появятся новые номера телефонов с кодом 077
Источник фото: Freepik
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Оператор электронных коммуникаций «Киевстар» заявил о начале продаж номеров с новым кодом 077. Как сообщили в пресс-службе, новый код дополнит уже имеющиеся 067, 068, 096, 097 и 098, расширяя номерную емкость оператора.

Отмечается, что новый код позволит выпустить еще 10 миллионов номеров в сети «Киевстар», ведь на данный момент доля использования действующих кодов превышает 79% их общей вместимости.

У оператора обращают внимание, что владельцам смартфонов Apple нужно обновить операционную систему до IOS 18.1.

«Если у смартфона нет такой возможности (IPhone 8 и модели предыдущих серий), отправка SMS на номера 077ххххххх будет недоступна», - отметили в «Киевстаре».

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