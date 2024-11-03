Практика судів
  1. В Україні

В Україні з'являться нові номери телефонів з кодом 077

08:36, 3 листопада 2024
Новий код доповнить вже наявні 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи номерну ємність оператора «Київстар».
В Україні з'являться нові номери телефонів з кодом 077
Джерело фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оператор електронних комунікацій «Київстар» заявив про початок продажів номерів з новим кодом 077. Як повідомили у пресслужбі, новий код доповнить вже наявні 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи номерну ємність оператора.

Зазначається, що новий код дозволить випустити ще 10 мільйонів номерів в мережі «Київстар», адже на цей момент частка використання чинних кодів перебільшує 79% їхньої загальної місткості.

У оператора звертають увагу, що власникам смартфонів Apple потрібно оновити операційну систему до IOS 18.1.

«Якщо смартфон не має такої можливості (IPhone 8 та моделі попередніх серій), надсилання SMS на номери 077ххххххх буде недоступним», - зазначили у «Київстарі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конституційний Суд на початку 2025 року може припинити свою діяльність через відсутність повноважного складу

Одразу у трьох суддів Конституційного Суду закінчуються повноваження.

Кандидата на посаду судді дискваліфікували через забутий у кишені мобільний телефон

Конкурс на посаду судді апеляційного господарського суду для діючого судді завершився достроково.

Конкурсна комісія визначилась з кандидатами на посаду члена ВККС по квоті суддів – список

На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують суддя ВАКС та судді судів першої інстанції.

Галина Третьякова внесла до Ради законопроект щодо реформи пенсій прокурорів

Пенсію за вислугу років пропонується призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури.

Кабмін врегулював питання реєстрації авто як гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військові

Транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, знімається з тимчасового державного обліку зокрема у зв’язку із перебуванням набувача на лікуванні більше місяця, перебуванням набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством, чи звільненням набувача з військової служби.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді