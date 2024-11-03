В Україні з'являться нові номери телефонів з кодом 077

Новий код доповнить вже наявні 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи номерну ємність оператора «Київстар».

Джерело фото: Freepik

Оператор електронних комунікацій «Київстар» заявив про початок продажів номерів з новим кодом 077. Як повідомили у пресслужбі, новий код доповнить вже наявні 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи номерну ємність оператора.

Зазначається, що новий код дозволить випустити ще 10 мільйонів номерів в мережі «Київстар», адже на цей момент частка використання чинних кодів перебільшує 79% їхньої загальної місткості.

У оператора звертають увагу, що власникам смартфонів Apple потрібно оновити операційну систему до IOS 18.1.

«Якщо смартфон не має такої можливості (IPhone 8 та моделі попередніх серій), надсилання SMS на номери 077ххххххх буде недоступним», - зазначили у «Київстарі».

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