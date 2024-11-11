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Имеет ли право на налоговую скидку налогоплательщик, получающий денежное обеспечение

19:30, 11 ноября 2024
Такое право имеет физическое лицо, являющееся наемным лицом, исключительно к доходам, полученным в течение года в виде заработной платы.
Имеет ли право на налоговую скидку налогоплательщик, получающий денежное обеспечение
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Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, имеет ли право плательщик налога, получающего денежное довольствие, на налоговую скидку.

Так, согласно пп. 166.4.2 НКУ общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенная с учетом положений п. 164.6 НКУ.

Налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, случаях, определенных НКУ (пп. 14.1.170 НКУ).

Заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) налогоплательщику в связи с отношениями трудового найма по закону (пп. 14.1.48 НКУ).

Согласно Справочнику признаков доходов физических лиц, утвержденному приказом Минфина от 13.01.2015 №4 «Об утверждении формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и Порядка заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса», с изменениями и дополнениями, доходы в виде заработной платы , начисленные (выплаченные) налогоплательщику в соответствии с условиями трудового договора (контракта), имеют признак дохода 101, и доходы в виде сумм денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, отражаются в приложении 4ДФ к Расчету по признаку дохода «185» .

Согласно п. 1 ст. 94 Закона Украины от 02.07.2015 №580-VIII «О Национальной полиции» полицейские получают денежное довольствие, размер которого определяется Кабинетом Министров Украины в зависимости от должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия научной степени или ученого звания.

Пунктом 1 постановления КМУ от 11.11.2015 №988 «О денежном довольствии полицейских Национальной полиции» определено, что денежное довольствие, в частности, полицейских состоит из должностного оклада, оклада по специальному званию, ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты , которые имеют постоянный характер), премии и одноразовых дополнительных видов денежного довольствия.

Статьей 9 Закона Украины от 20.12.1991 №2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», с изменениями и дополнениями, определено, что государство гарантирует военнослужащим, в частности, денежное довольствие, в состав которого входят: должностной оклад, оклад по воинскому званию; ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премия), одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.

Учитывая изложенное, налогоплательщик, получающий денежное довольствие, не имеет права на налоговую скидку.

Право на налоговую скидку имеет физическое лицо, являющееся наемным лицом, исключительно к доходам, полученным в течение года в виде заработной платы.

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налоговая ГНС налоги

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