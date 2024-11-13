Киевляне задержали водителя, который повредил 6 авто и пытался скрыться

Неравнодушные граждане остановили злоумышленника и вызвали полицейских.

Фото: patrol.police.gov.ua

В Днепровском районе Киева произошло ДТП — водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на припаркованные автомобили и попытался скрыться.

Как сообщила патрульная полиция Киева, водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением, повредил шесть припаркованных автомобилей и попытался покинуть место ДТП.

«Неравнодушные граждане остановили его и вызвали полицейских.

Мы пообщались с водителем, предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законе порядке, однако водитель категорически отказался», - заявили в полиции.

Там также добавили, что инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него соответствующие административные материалы. В дальнейшем решение по делу будет приниматься судом.

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