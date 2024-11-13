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Кияни затримали водія, який пошкодив 6 авто та намагався втекти

07:00, 13 листопада 2024
Небайдужі громадяни зупинили зловмисника та викликали поліцейських.
Кияни затримали водія, який пошкодив 6 авто та намагався втекти
Фото: patrol.police.gov.ua
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У Дніпровському районі Києва сталася ДТП — водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на припарковані автівки та спробував втекти.

Як повідомила патрульна поліція Києва, водій з ознаками алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням, пошкодив шість припаркованих автомобілів та спробував залишити місце ДТП.

«Небайдужі громадяни зупинили його та викликали поліцейських.

Ми поспілкувалися з керманичем, запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законові порядку, проте керманич категорично відмовився», - заявили у поліції.

Там також додали, що інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали. Надалі рішення по справі прийматиме суд.

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ДТП Київ

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