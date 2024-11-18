В Киеве приостановили работу фуникулера, задерживается общественный транспорт

В Киеве из-за отсутствия напряжения задерживается движение общественного транспорта.

Фото из открытых источников

В понедельник, 18 ноября, в столице временно приостановили работу киевского фуникулера из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщает «Киевпастранс».

Кроме фуникулера, возникли перебои в движении троллейбусов №4, 5, 7 и трамваев №14, 15 на проспекте Берестейском. Задержки были вызваны отсутствием напряжения в сети.

По состоянию на 10:50 движение транспорта было восстановлено, но курсирование осуществляется с отклонением от графика. Информация о возобновлении работы фуникулера пока отсутствует.

Как известно, после массированного обстрела «Укрэнерго» объявило о графиках отключений для всех областей Украины.

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