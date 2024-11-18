У Києві призупинили роботу фунікулера, затримується громадський транспорт

У Києві через відсутність напруги затримується рух громадського транспорту.

Фото з відкритих джерел

У понеділок, 18 листопада, у столиці тимчасово призупинили роботу київського фунікулера через відсутність електропостачання. Про це повідомляє «Київпастранс».

Окрім фунікулера, виникли перебої у русі тролейбусів №4, 5, 7 та трамваїв №14, 15 на проспекті Берестейському. Затримки були спричинені відсутністю напруги в мережі.

Станом на 10:50 рух транспорту було відновлено, але курсування здійснюється з відхиленням від графіка. Інформація про відновлення роботи фунікулера наразі відсутня.

Як відомо, після масованого обстрілу «Укренерго» оголосило про графіки відключень для всіх областей України.

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