Китай виступає проти будь-яких кроків щодо ескалації війни в Україні — посольство КНР у США про ймовірний дозвіл бити ATACMS по РФ

Речник посольства Китаю у США заявив, що КНР виступає за «мирне дипломатичне рішення конфлікту».

Китай виступає проти будь-яких кроків, які можуть призвести до ескалації війни та зростання напруженості. Про це сказав речник посольства Китаю у США Лю Пеньюй, прокоментувавши повідомлення щодо ймовірного дозволу Україні завдавати удари ракетами ATACMS по РФ.

«Позиція Китаю щодо «української кризи» послідовна та зрозуміла. Китай прихильний до просування мирних переговорів і виступає проти будь-яких кроків, які можуть призвести до зростання напруженості та ескалації ситуації в регіоні», — сказав він.

Дипломат додав, що Пекін виступає за «мирне дипломатичне врегулювання війни».

«Замість того, щоб підливати олію у вогонь та розпалювати конфлікт, відповідні сторони мають прагнути до створення умов для політичного врегулювання «української кризи» шляхом діалогу та переговорів та докладати практичних зусиль для підтримки миру», — сказав Лю Пенюй.

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії. Проте Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Франція та Британія після інформації про дозвіл Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow також утримуються від коментарів.

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