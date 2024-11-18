Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Китай выступает против любых шагов по эскалации войны в Украине — посольство КНР в США о вероятном разрешении бить ATACMS по РФ

11:05, 18 ноября 2024
Представитель посольства Китая в США заявил, что КНР выступает за «мирное дипломатическое решение конфликта».
Китай выступает против любых шагов по эскалации войны в Украине — посольство КНР в США о вероятном разрешении бить ATACMS по РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китай выступает против любых шагов, которые могут привести к эскалации войны и росту напряженности. Об этом сказал спикер посольства Китая в США Лю Пеньюй, прокомментировав сообщение о вероятном разрешении Украине наносить удары ракетами ATACMS по РФ.

«Позиция Китая по поводу «украинского кризиса» последовательна и понятна. Китай привержен продвижению мирных переговоров и выступает против любых шагов, которые могут привести к росту напряженности и эскалации ситуации в регионе», — сказал он.

Дипломат добавил, что Пекин выступает за мирное дипломатическое урегулирование войны.

"Вместо того чтобы подливать масло в огонь и разжигать конфликт, соответствующие стороны должны стремиться к созданию условий для политического урегулирования "украинского кризиса" путем диалога и переговоров и прилагать практические усилия для поддержания мира", - сказал Лю Пенюй.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект о Госбюджете на 2025 год – комитет согласовал правки

Стало известно, как будет выглядеть финальная версия законопроекта о Государственном бюджете на 2025 год и какие правки учел бюджетный комитет.

Не переданы, не распределены, не рассмотрены – что происходит с делами ликвидированного Окружного административного суда города Киева

Десятки тысяч дел ликвидированного Окружного административного суда города Киева до сих пор не переданы в новые суды для рассмотрения.

Верховный Суд пояснил, что применение судом принципа jura novit curia – «суд знает законы» – не безгранично, и при собственной переквалификации иска суд может нарушить право на справедливый суд

Суд обязан применить правильные нормы права, переквалифицировав иск, независимо от ссылок истца, но переквалифицируя иск, суд может нарушить право на справедливый суд как в отношении ответчика, так и в отношении истца – Верховный Суд.

Мужчина 8 лет незаконно находился под следствием и судом – Верховный Суд определил, как считать период для расчета размера возмещения морального вреда

Апелляционный суд постановил взыскать с государства в пользу незаконно находившегося под следствием и судом мужчины моральный ущерб в размере 2 млн грн, но Верховный Суд указал, что установление правильного периода пребывания лица под следствием и судом влияет на правильность определения минимального размера морального вреда, и уменьшил сумму до 900 000 грн.

Цель – возвращение человека на рынок труда – Кабмин внес законопроекты по лицам с ограниченной трудоспособностью

При статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» человек будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству – Кабмин внес законопроекты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді