Китай выступает против любых шагов по эскалации войны в Украине — посольство КНР в США о вероятном разрешении бить ATACMS по РФ

Представитель посольства Китая в США заявил, что КНР выступает за «мирное дипломатическое решение конфликта».

Китай выступает против любых шагов, которые могут привести к эскалации войны и росту напряженности. Об этом сказал спикер посольства Китая в США Лю Пеньюй, прокомментировав сообщение о вероятном разрешении Украине наносить удары ракетами ATACMS по РФ.

«Позиция Китая по поводу «украинского кризиса» последовательна и понятна. Китай привержен продвижению мирных переговоров и выступает против любых шагов, которые могут привести к росту напряженности и эскалации ситуации в регионе», — сказал он.

Дипломат добавил, что Пекин выступает за мирное дипломатическое урегулирование войны.

"Вместо того чтобы подливать масло в огонь и разжигать конфликт, соответствующие стороны должны стремиться к созданию условий для политического урегулирования "украинского кризиса" путем диалога и переговоров и прилагать практические усилия для поддержания мира", - сказал Лю Пенюй.

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