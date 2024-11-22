Налоговая объяснила, являются ли плательщиками турсбора лица с инвалидностью и дети

Туристический сбор не платят лица с инвалидностью-нерезиденты и дети-нерезиденты до 18 лет, если они предоставляют документы, подтверждающие их право на освобождение от уплаты как представителей льготных категорий.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области рассказывает, являются ли плательщиками турсбора лица с инвалидностью и дети.

Отмечается, что согласно пп. 268.2.1 НКУ плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового, городского совета об установлении туристического сбора и временно размещаются в местах проживания ( ночевки), определенных пп. 268.5.1 НКУ.

При этом пп. 268.2.2 НКУ установлено, что не могут быть плательщиками сбора в частности: лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего); дети до 18 лет.

Подпунктом 268.5.1 НКУ установлено, что согласно решению Советов взимание сбора может производиться по временному размещению в таких местах проживания (ночевки):

а) гостиницы, кемпинги, мотели, общежития для приезжих, хостелы, дома отдыха, туристические базы, горные приюты, лагеря для отдыха, пансионаты и другие заведения гостиничного типа, санаторно-курортные заведения;

б) жилой дом, пристройка к жилому дому, квартира, коттедж, комната, садовый дом, дачный дом, любые другие объекты, используемые для временного проживания (ночлег).

Нерезидент – это физическое лицо, не являющееся резидентом (пп. «в» пп. 14.1.122 НКУ).

Согласно п. 10.3 НКУ местные Советы в пределах полномочий, определенных НКУ, решают вопрос о введении сбора.

Подпунктом 12.3.2 НКУ определено, что при принятии решения об установлении, в частности, сбора, обязательно определяются объект налогообложения, плательщики сбора, размер ставки, налоговый период и другие обязательные элементы, определенные ст. 7 НКУ, с соблюдением критериев, установленных ст. 268 НКУ.

При установлении сбора могут предусматриваться налоговые льготы и порядок их применения (п. 7.2 НКУ). С целью определения лиц с инвалидностью – нерезидентов и детей – нерезидентов в возрасте до 18 лет, не являющихся плательщиками сбора в соответствии с пп. 268.2.2 НКУ, налоговому агенту необходимо получить от таких лиц подтверждающие документы о принадлежности их к определенной категории в виде, в частности, соответствующих справок и/или удостоверения об установлении инвалидности, свидетельство о рождении ребенка – нерезидента младше 18 лет, другие документы в зависимости от категории.

Таким образом, лица с инвалидностью – нерезиденты и дети-нерезиденты в возрасте до 18 лет не являются плательщиками сбора при подтверждении правомерности предоставления льготы по сбору соответствующими документами, свидетельствующими о принадлежности такого к льготной категории.

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