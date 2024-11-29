В Украину пытались ввезти косметические средства на 240 тысяч гривен

На границе с Румынией пограничники обнаружили более 100 единиц незадекларированного товара.

Фото: dpsu.gov.ua

На границе с Румынией в пункте пропуска «Порубное» пограничники совместно с таможенниками разоблачили попытку незаконного ввоза товаров. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

36-летний гражданин Украины возвращался из Румынии своим автомобилем. В ходе осмотра транспортного средства в салоне и багажном отделении были обнаружены незадекларированные косметические средства в количестве более 100 единиц.

В ведомстве отметили, что предварительная оценка стоимости товара составила около 240 тысяч гривен.

«Незадекларированная продукция изъята в установленном порядке, а представители таможни составили протокол о нарушении», - добавили пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua

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