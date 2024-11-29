В Україну намагались ввезти косметичні засоби на 240 тисяч гривень

На кордоні з Румунією прикордонники виявили понад 100 одиниць незадекларованого товару.

Фото: dpsu.gov.ua

На кордоні з Румунією у пункті пропуску «Порубне» прикордонники спільно з митниками викрили спробу незаконного ввезення товарів. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

36-річний громадянин України повертався з Румунії власним автомобілем. Під час огляду транспортного засобу в салоні та багажному відділенні були виявлені незадекларовані косметичні засоби в кількості понад 100 одиниць.

У відомстві зазначили, що попередня оцінка вартості товару склала близько 240 тисяч гривень.

«Незадекларована продукція вилучена в установленому порядку, а представники митниці склали протокол про порушення», - додали прикордонники.

Фото: dpsu.gov.ua

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