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Как будут действовать графики отключения света 30 ноября

18:33, 29 ноября 2024
30 ноября будут применяться от одной до двух очередей отключений.
Как будут действовать графики отключения света 30 ноября
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В субботу, 30 ноября, в Украине продолжат действовать графики отключения света.

Как сообщили в Укрэнерго, для бытовых потребителей ограничения будут действовать в следующие часы:

08:00 - 14:00 - одна очередь отключений,

14:00 - 20:00 - две очереди отключений,

20:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики отключений будут действовать с 08:00 до 23:00.

В Укрэнерго напомнили, что причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

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