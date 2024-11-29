Як будуть діяти графіки відключень світла 30 листопада

У суботу, 30 листопада, в Україні продовжать діяти графіки відключення світла.
Як повідомили в Укренерго, для побутових споживачів обмеження діятимуть у такі години:
Для промисловості та бізнесу графіки відключень діятимуть з 08:00 до 23:00.
В Укренерго нагадали, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.
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