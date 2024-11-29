Як будуть діяти графіки відключень світла 30 листопада

30 листопада застосовуватимуть від однієї до двох черг відключень.

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У суботу, 30 листопада, в Україні продовжать діяти графіки відключення світла.

Як повідомили в Укренерго, для побутових споживачів обмеження діятимуть у такі години:

08:00 — 14:00 — одна черга відключень,

14:00 — 20:00 — дві черги відключень,

20:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки відключень діятимуть з 08:00 до 23:00.

В Укренерго нагадали, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

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