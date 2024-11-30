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Український фільм «Спомин» дебютував на міжнародному фестивалі у Великій Британії

07:54, 30 листопада 2024
Документальний фільм «Спомин» про трагедії України – Другу світову війну та теперішню війну.
Український фільм «Спомин» дебютував на міжнародному фестивалі у Великій Британії
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У Великій Британії, в межах міжнародного кінофестивалю Women and the World («Жінки і світ»), відбулася світова прем’єра документального фільму «Спомин» режисерки Домнікії Левчук. Про це повідомляє Держкіно.

Фільм висвітлює паралелі між двома великими трагедіями в історії України — Другою світовою війною та сучасною війною. Через історії очевидців та учасників подій стрічка нагадує, що навіть у XXI столітті жахи війни залишаються актуальними.

 «Спомин» увійшов до шортліста з трьох фіналістів у категорії Best TV Feature Film та був номінований на нагороду фестивалю.

Документальний проєкт отримав грант Президента України для молодих митців у галузі кінематографії у 2021 році.

Фільм створено компанією Fresh Production Group. Прем’єра стала важливим кроком для популяризації української документалістики на міжнародній арені.

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Велика Британія

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