Украинский фильм «Воспоминание» дебютировал на международном фестивале в Великобритании

Документальный фильм «Воспоминание» о трагедиях Украины – Второй мировой войне и нынешней войне.

В Великобритании, в рамках международного кинофестиваля Women and the World («Женщины и мир»), состоялась мировая премьера документального фильма «Воспоминание» режиссера Домникии Левчук. Об этом сообщает Госкино.

Фильм освещает параллели между двумя большими трагедиями в истории Украины - Второй мировой войной и современной войной. Через истории очевидцев и участников событий лента напоминает, что даже в XXI веке ужасы войны остаются актуальными.

«Воспоминание» вошел в шортлист из трех финалистов в категории Best TV Feature Film и был номинирован на награду фестиваля.

Документальный проект получил грант Президента Украины для молодых художников в области кинематографии в 2021 году.

Фильм создан компанией Fresh Production Group. Премьера стала важным шагом для популяризации украинской документалистики на международной арене.

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