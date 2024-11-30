Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Украинский фильм «Воспоминание» дебютировал на международном фестивале в Великобритании

07:54, 30 ноября 2024
Документальный фильм «Воспоминание» о трагедиях Украины – Второй мировой войне и нынешней войне.
Украинский фильм «Воспоминание» дебютировал на международном фестивале в Великобритании
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании, в рамках международного кинофестиваля Women and the World («Женщины и мир»), состоялась мировая премьера документального фильма «Воспоминание» режиссера Домникии Левчук. Об этом сообщает Госкино.

Фильм освещает параллели между двумя большими трагедиями в истории Украины - Второй мировой войной и современной войной. Через истории очевидцев и участников событий лента напоминает, что даже в XXI веке ужасы войны остаются актуальными.

 «Воспоминание» вошел в шортлист из трех финалистов в категории Best TV Feature Film и был номинирован на награду фестиваля.

Документальный проект получил грант Президента Украины для молодых художников в области кинематографии в 2021 году.

Фильм создан компанией Fresh Production Group. Премьера стала важным шагом для популяризации украинской документалистики на международной арене.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

ВККС готовится объявить отбор на должности судей местных судов, однако, сколько будет предложено вакансий – пока неизвестно

Отбор на должности судей планируется объявить в 2024 году, а документы кандидаты будут подавать уже в 2025 году.

Закон о повышении налогов вступит в силу 1 декабря – кто и как будет платить военный сбор и другие налоги

«Судебно-юридическая газета» проанализировала закон о повышении налогов в подписанной Президентом редакции.

Высший совет правосудия назначил 21 дисциплинарного инспектора – список инспекторов и кто и как за них голосовал

Дисциплинарными инспекторами Службы дисциплинарных инспекторов ВСП назначены помощники судей, адвокаты, ученые, представители НАПК и НАБУ, а также сотрудники Высшего совета правосудия.

Владимир Зеленский предполагает, что готов на прекращение огня в обмен на членство в НАТО, даже если Россия немедленно не вернет захваченную землю – Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если территорию Украины, которую она контролирует, можно будет взять «под зонтик НАТО», что позволит договориться о возвращении остальных позже «дипломатическим путем».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду