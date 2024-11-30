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В Ровенской области будут судить женщину за контрабанду химических веществ под видом стирального порошка

11:10, 30 ноября 2024
Под видом стирального порошка было переправлено более 13 кг псевдоэфедрина.
В Ровенской области будут судить женщину за контрабанду химических веществ под видом стирального порошка
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В Ровенской области будут судить женщину, которая контрабандным путем под видом стирального порошка перевозила в Украину прекурсоры. Об этом сообщает областная прокуратура.

Женщина, ранее судимая за незаконную перевозку запрещенных веществ, снова решила заняться контрабандой. Имея поставщика в Египте, она организовала доставку партии прекурсоров через Италию в Украину, где товар должен быть изъят ее клиентом на территории Ровенщины. За эту операцию злоумышленница получила более 400 тыс. грн. и 1800 долларов США.

Частным перевозчиком она передала несколько сумок с продуктами и стиральным порошком.

Передачу клиент забрал на территории Украины. Благодаря правоохранителям более 13 кг контрабандного псевдоэфедрина, замаскированного под бытовую химию, в обращение не попали.

Контрабандистку задержали в марте этого года, когда она приехала к своему заказчику в Ровно за авансом за последующую поставку прекурсоров. В настоящее время она находится под стражей.

За незаконную деятельность женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

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