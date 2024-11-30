Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині судитимуть жінку за контрабанду хімічних речовин під виглядом прального порошку

11:10, 30 листопада 2024
Під виглядом прального порошку було переправлено понад 13 кг псевдоефедрину.
На Рівненщині судитимуть жінку за контрабанду хімічних речовин під виглядом прального порошку
Фото: Рівненська обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині судитимуть жінку, яка контрабандним шляхом під виглядом прального порошку перевозила в Україну прекурсори. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Жінка, раніше засуджена за незаконне перевезення заборонених речовин, знову вирішила зайнятись контрабандою. Маючи постачальника в Єгипті, вона організувала доставку партії прекурсорів через Італію до України, де товар мав бути забраний її клієнтом на території Рівненщини. За цю операцію зловмисниця отримала понад 400 тис. грн та 1800 доларів США.

Приватним перевізником вона передала кілька сумок із продуктами та «пральним порошком».

Передачу клієнт забрав на території України. Завдяки правоохоронцям понад 13 кг контрабандного псевдоефедрину, замаскованого під побутову хімію, в обіг не потрапили.

Контрабандистку затримали у березні цього року, коли вона приїхала до свого замовника в Рівне по аванс за наступну поставку прекурсорів. Наразі вона перебуває під вартою.

За незаконну діяльність жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для чого потрібні нові правила розподілу справ в суді та коли вони набудуть чинності – коментар голови Ради суддів України

Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду набуде чинності тільки після розробки нового програмного забезпечення та окремого повідомлення РСУ, що відбудеться до кінця 2024 року.

Виконавці грантових проектів матимуть право забронювати не більше 50% військовозобов’язаних – Кабмін вніс зміни

Уряд скоротив відсоток осіб, які мають право на бронювання у представництвах донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Конкурс до апеляційних судів – IQ-тестування відбудеться після скасування вимоги про необхідність подолання бар’єру у 75% балів

Однак для конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС вимога у 75% балів залишається чинною.

ВККС готується оголосити добір на посади суддів місцевих судів, але скільки буде запропоновано вакансій – поки що невідомо

Добір на посади суддів планують оголосити у 2024 році, а документи кандидати будуть подавати вже у 2025 році.

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня – хто та як платитиме військовий збір та інші податки

«Судово-юридична газета» проаналізувала закон про підвищення податків у підписаній Президентом редакції.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду