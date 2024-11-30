На Рівненщині судитимуть жінку за контрабанду хімічних речовин під виглядом прального порошку

Під виглядом прального порошку було переправлено понад 13 кг псевдоефедрину.

Фото: Рівненська обласна прокуратура

На Рівненщині судитимуть жінку, яка контрабандним шляхом під виглядом прального порошку перевозила в Україну прекурсори. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Жінка, раніше засуджена за незаконне перевезення заборонених речовин, знову вирішила зайнятись контрабандою. Маючи постачальника в Єгипті, вона організувала доставку партії прекурсорів через Італію до України, де товар мав бути забраний її клієнтом на території Рівненщини. За цю операцію зловмисниця отримала понад 400 тис. грн та 1800 доларів США.

Приватним перевізником вона передала кілька сумок із продуктами та «пральним порошком».

Передачу клієнт забрав на території України. Завдяки правоохоронцям понад 13 кг контрабандного псевдоефедрину, замаскованого під побутову хімію, в обіг не потрапили.

Контрабандистку затримали у березні цього року, коли вона приїхала до свого замовника в Рівне по аванс за наступну поставку прекурсорів. Наразі вона перебуває під вартою.

За незаконну діяльність жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

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