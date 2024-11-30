Скільки українців хворіють на СНІД – відповідь МОЗ

В Україні щодня фіксують 29 нових випадків ВІЛ.

В Україні щодня реєструють 29 нових випадків ВІЛ-інфекції, 8 випадків СНІДу та 3 смерті, пов’язані з цим захворюванням. Про це повідомила Ольга Климова, фахівчиня Центру громадського здоров’я МОЗ України, під час брифінгу.

У 2024 році в Україні вже проведено понад 2,5 млн тестувань на ВІЛ, що суттєво перевищує показник минулого року (1,5 млн). За 10 місяців цього року вперше на облік стали 12 тисяч осіб із діагнозом ВІЛ/СНІД.

За словами Климової, у 80% випадків інфікування відбулося статевим шляхом. Вона наголосила, що пацієнтам із таким діагнозом необхідна довічна терапія.

Українці можуть протестуватися на ВІЛ у:

Сімейного лікаря, який має швидкі тести для миттєвої перевірки;

Поліклініці у кабінеті інфекціоніста;

Кабінетах «Довіри» – перелік таких закладів доступний на сайті Центру громадського здоров’я.

«60% людей, які протестовані, у перші 7 після тестування призначають лікування. Цей показник дуже добрий навіть у порівнянні з іншими країнами», – зазначила Климова.

Втім, проблема стигматизації захворювання залишається гострою: багато людей уникають лікарів або припиняють лікування через страх суспільного осуду. МОЗ закликає громадян проходити тестування та дотримуватися терапії для ефективного контролю захворювання.

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