Сколько украинцев болеют СПИДом – ответ Минздрава

В Украине ежедневно фиксируют 29 новых случаев ВИЧ.

В Украине ежедневно регистрируют 29 новых случаев ВИЧ-инфекции, 8 случаев СПИДа и 3 смерти, связанные с этим заболеванием. Об этом сообщила Ольга Климова, специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины, во время брифинга.

В 2024 году в Украине уже проведено более 2,5 млн тестирований на ВИЧ, что существенно превышает показатель прошлого года (1,5 млн). За 10 месяцев этого года впервые на учет стали 12 тысяч человек с диагнозом ВИЧ/СПИД.

По словам Климовой, в 80% случаев инфицирование произошло половым путем. Она подчеркнула, что пациентам с таким диагнозом необходима пожизненная терапия.

Украинцы могут протестироваться на ВИЧ у:

Семейного врача, который имеет быстрые тесты для мгновенной проверки;

Поликлинике в кабинете инфекциониста;

Кабинетах «Доверия» - перечень таких заведений доступен на сайте Центра общественного здоровья.

«60% людей, которые протестированы, в первые 7 после тестирования назначают лечение. Этот показатель очень хороший даже по сравнению с другими странами», - отметила Климова.

Впрочем, проблема стигматизации заболевания остается острой: многие люди избегают врачей или прекращают лечение из-за страха общественного осуждения. Минздрав призывает граждан проходить тестирование и придерживаться терапии для эффективного контроля заболевания.

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