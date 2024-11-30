В Минфине сообщили, куда направят деньги, которые поступят от повышения налогов

Министерство финансов объяснило, куда будут направлены все собранные налоги.

Фото: minfin.com.ua

Как известно, закон о повышении налогов вступит в силу 1 декабря.

Министерство финансов Украины сообщило, что все собранные налоги, включая дополнительные поступления от изменений в Налоговый кодекс, направляются на финансирование военных нужд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Однако этих средств все равно недостаточно, поэтому часть расходов покрывается за счет других источников – неналоговых доходов и внутренних заимствований», – подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что изменения в Налоговый кодекс были приняты для повышения сбалансированности бюджета. Благодаря им до конца 2024 года ожидаются дополнительные поступления в размере 8 млрд. грн., а в 2025 году - 140 млрд. грн.

«Это позволит лучше обеспечивать потребности обороны.

В целом на финансирование безопасности и обороны в 2025 году предусмотрено на 47,6 млрд грн больше, чем в 2024 – почти 2,23 трлн. грн., что составляет 26,3% ВВП.

На оплату труда военных будет направлено на 10 млрд грн больше – 1,16 трлн грн», - заявили в Минфине.

Расходы на вооружение и военную технику возрастут на 34,1 млрд. грн. и составляют 739 млрд. грн. Это позволит закупить современные системы вооружения и обновить технику.

В частности, финансирование Минстратегпрома увеличено на 15,3 млрд грн – до 55,1 млрд грн. Денежные средства пойдут на модернизацию оборонной промышленности, повышая ее эффективность.

На закупку беспилотников (БПЛА) выделено на 3,6 млрд грн больше – 46,9 млрд грн. Это обеспечит армию современными разведывательными и ударными системами для усиления позиций на фронте.

«В то же время все невоенные расходы бюджета, такие как социальные выплаты, поддержка экономики, зарплаты учителей и врачей, финансируются за счет международной помощи», - добавили в ведомстве.

В 2024 году дополнительная потребность в финансировании Сил обороны составила около 500 млрд грн. Для ее покрытия был реализован комплексный подход, где основной акцент сделан не на налоговых изменениях, а на перевыполнении доходов госбюджета, в том числе благодаря детенизации, экономии на обслуживании и погашении госдолга, перераспределении расходов и увеличении внутренних заимствований, заявили в Минфине.

Ранее «Судебно-юридическая газета» анализировала, кто и как будет платить военный сбор и другие налоги.

Также сообщалось, что нотариусы будут подавать налоговой не налоговый расчет, а только соответствующую информацию об удостоверенных договорах, поэтому они не получат статус налоговых агентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.