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Совещательная группа экспертов рассмотрит вопрос об оценке компетентности кандидатов на должность судьи КСУ по квоте съезда судей

17:58, 30 ноября 2024
Заседание Совещательной группы экспертов состоится 6 декабря.
Совещательная группа экспертов рассмотрит вопрос об оценке компетентности кандидатов на должность судьи КСУ по квоте съезда судей
Фото: facebook.com/AGE.CCU
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В пятницу, 6 декабря, в 19:00 состоится заседание Совещательной группы экспертов, на котором планируется рассмотреть вопрос этапа оценки уровня компетентности кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины. Об этом сообщили на Facebook-странице СГЭ.

Повестка дня заседания:

1.⁠ ⁠О принятии решения о проведении дополнительных собеседований для оценки уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины.

2.⁠ ⁠Об оценке соответствия кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины критерию признанного уровня компетентности в сфере права.

3. Другое.

Заседание Совещательной группы экспертов будет транслироваться вживую на страницах СГЭ и ресурсах Конституционного Суда Украины.

Напомним, что 18 сентября 2024 года XX Съезд судей смог заполнить одну вакансию судьи КСУ по своей квоте – судьей КСУ была избрана судья Верховного Суда Алла Олейник.

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КСУ

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