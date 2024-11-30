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Землю накрыла мощная магнитная буря

17:04, 30 ноября 2024
Под влиянием этой бури могут быть обострения хронических болезней.
Землю накрыла мощная магнитная буря
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В субботу, 30 ноября, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Мeteoagent.

Мощность магнитной бури составит 6 по К-индексу.

На следующие дни магнитные бури не ожидаются, но прогноз может измениться.

Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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магнитные бури

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