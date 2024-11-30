В субботу, 30 ноября, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Мeteoagent.
Мощность магнитной бури составит 6 по К-индексу.
На следующие дни магнитные бури не ожидаются, но прогноз может измениться.
Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
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