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Землю накрила потужна магнітна буря

17:04, 30 листопада 2024
Під впливом цієї бурі можуть бути загострення хронічних хвороб.
Землю накрила потужна магнітна буря
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У суботу, 30 листопада, Землю накрила потужна магнітна буря. Про це повідомив портал Мeteoagent.

Потужність магнітної бурі складатиме 6 за К-індексом.

На наступні дні магнітні бурі не очікуються, але прогноз може змінитись.

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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магнітні бурі

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