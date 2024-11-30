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Шольц снова выступил против предоставления Украине ракет Taurus

16:46, 30 ноября 2024
По словам Олафа Шольца, когда речь идет о вопросах войны и мира, «нужна холодная голова».
Шольц снова выступил против предоставления Украине ракет Taurus
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Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против идеи о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины. Он раскритиковал лидера ХДС Фридриха Мерца, который не исключает передачу ракет, если станет главой правительства, пишет tagesschau.de.

В ходе партийной конференции Шольц обвинил Мерца в рискованной политике. Он считает, что Фридрих хочет предъявить России ультиматум и шантажировать поставки ракет Taurus для Украины.

«Все, что я могу сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в «российскую рулетку» с безопасностью Германии», – заявил канцлер.

По словам Шольца, когда речь идет о вопросах войны и мира «нужна холодная голова». Себя он считает якобы стойким и осмотрительным. Также канцлер добавил, что настроен на реальные переговоры о возможном мире, «но не через главу Украины».

Ранее Борис Джонсон обрушился с критикой на Олафа Шольца из-за отказа давать Украине ракеты Taurus.

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Германия Украина Олаф Шольц

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