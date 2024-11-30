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Шольц знову виступив проти надання Україні ракет Taurus

16:46, 30 листопада 2024
За словами Олафа Шольца, коли йдеться про питання війни та миру «потрібна холодна голова».
Шольц знову виступив проти надання Україні ракет Taurus
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти ідеї про передачу далекобійних крилатих ракет Taurus для України. Він розкритикував лідера ХДС Фрідріха Мерца, який не виключає передачу ракет, якщо стане головою уряду, пише tagesschau.de.

Під час партійної конференції Шольц звинуватив Мерца у ризикованій політиці. Він вважає, що Фрідріх хоче пред'явити Росії ультиматум та шантажувати постачанням ракет Taurus для України.

«Все, що я можу сказати: будьте обережні! Не можна грати в «російську рулетку» з безпекою Німеччини», - заявив канцлер.

За словами Шольца, коли йдеться про питання війни та миру «потрібна холодна голова». Себе він вважає нібито стійким та обачним. Також канцлер додав, що налаштований на реальні переговори щодо можливого миру, «але не через голову України».

Раніше Борис Джонсон накинувся з критикою на Олафа Шольца через відмову давати Україні ракети Taurus.

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Німеччина Україна Олаф Шольц

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