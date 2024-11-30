Дорадча група експертів розгляне питання щодо оцінки компетентності кандидатів на посаду судді КСУ за квотою зʼїзду суддів

Засідання Дорадчої групи експертів відбудеться 6 грудня.

Фото: facebook.com/AGE.CCU

В пʼятницю, 6 грудня, о 19:00 відбудеться засідання Дорадчої групи експертів, на якому планується розглянути питання щодо етапу оцінки рівня компетентності кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України за квотою зʼїзду суддів України. Про це повідомили на Facebook-сторінці ДГЕ

Порядок денний засідання:

1.⁠ ⁠Про ухвалення рішення щодо проведення додаткових співбесід для оцінювання рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

2.⁠ ⁠Про оцінювання відповідності кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.

3. Інше.

Засідання Дорадчої групи експертів транслюватиметься наживо на сторінках ДГЕ та ресурсах Конституційного Суду України.

Нагадаємо, що 18 вересня 2024 року XX З’їзд суддів зміг заповнити одну вакансію судді КСУ по своїй квоті – суддею КСУ була обрана суддя Верховного Суду Алла Олійник.

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