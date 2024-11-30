У Мінфіні повідомили, куди направлять гроші, які надійдуть від підвищення податків

Міністерство фінансів пояснило куди будуть направлені усі зібрані податки.

Фото: minfin.com.ua

Як відомо, закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня.

Міністерство фінансів України повідомило, що усі зібрані податки, включно з додатковими надходженнями від змін до Податкового кодексу, спрямовуються на фінансування військових потреб. Про це інформує пресслужба відомства.

«Однак цих коштів все одно недостатньо, тому частина видатків покривається за рахунок інших джерел - неподаткових доходів і внутрішніх запозичень», - підкреслили у відомстві.

Там зазначили, що зміни до Податкового кодексу були ухвалені для підвищення збалансованості бюджету. Завдяки їм до кінця 2024 року очікуються додаткові надходження у розмірі 8 млрд грн, а у 2025 році - 140 млрд грн.

«Це дозволить краще забезпечувати потреби оборони.

В цілому на фінансування безпеки та оборони у 2025 році передбачено на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 – майже 2,23 трлн грн, що становить 26,3% ВВП.

На оплату праці військових буде спрямовано на 10 млрд грн більше - 1,16 трлн грн», - заявили у Мінфіні.

Видатки на озброєння та військову техніку зростуть на 34,1 млрд грн і становлять 739 млрд грн. Це дозволить закупити сучасні системи озброєння та оновити техніку.

Зокрема, фінансування Мінстратегпрому збільшено на 15,3 млрд грн - до 55,1 млрд грн. Кошти підуть на модернізацію оборонної промисловості, підвищуючи її ефективність.

На закупівлю безпілотників (БПЛА) виділено на 3,6 млрд грн більше - 46,9 млрд грн. Це забезпечить армію сучасними розвідувальними та ударними системами для посилення позицій на фронті.

«Водночас усі невійськові видатки бюджету, такі як соціальні виплати, підтримка економіки, зарплати вчителів і лікарів, фінансуються за рахунок міжнародної допомоги», - додали у відомстві.

У 2024 році додаткова потреба у фінансуванні Сил оборони склала майже 500 млрд грн. Для її покриття було реалізовано комплексний підхід, де основний акцент зроблено не на податкових змінах, а на перевиконанні доходів держбюджету у тому числі завдяки детінізації, економії на обслуговуванні та погашенні держборгу, перерозподілі видатків та збільшенні внутрішніх запозичень, заявили у Мінфіні.

Раніше «Судово-юридична газета» аналізувала, хто та як платитиме військовий збір та інші податки.

Також ми писали, що нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори, тому вони не набудуть статусу податкових агентів.

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