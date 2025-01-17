ГНС отметила, что входящая в состав хозяйственного здания трансформаторная подстанция является объектом налогообложения налогом на недвижимость.

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, является ли трансформаторная подстанция объектом обложения налогом на недвижимость.

Разделом 2 «Сфера применения» Национального классификатора зданий и сооружений НК 018:2023, утвержденного приказом Минэкономики от 16.05.2023 №3573, определено, что Классификатор предназначен для применения органами государственной власти и местного самоуправления, а также другими пользователями для решения таких задач:

проведение работ по переписи, оценке и переоценке стоимости и состояния зданий и сооружений;

проведение социологических исследований по вопросам строительства, благоустройства, обеспечения жильем и разными услугами населения Украины;

разработка аналитических показателей и прогнозирование инвестиций в экономику Украины;

разработка государственной официальной статистической информации, в частности, по результатам строительной деятельности, изменениям цен в строительстве и т.п.;

сопоставление национальных статистических данных по данным Статистической комиссии Европейского Союза (Евростата) и ООН, статистических служб отдельных стран.

Трансформаторные станции и подстанции включены в класс 2214 «Магистральные линии электропередач» группы 221 «Магистральные трубопроводы, линии электронных коммуникационных сетей и электропередачи» и в класс 2224 «Местные линии электронных коммуникационных сетей и электропередачи» группы 222 «Местные трубопроводы электропередачи» подраздела 22 «Трубопроводы, линии электронных коммуникационных сетей и электропередачи».

Разделение на классификационные единицы в пределах разделов выполняется прежде всего в соответствии с техническими характеристиками сооружений, определяемыми назначением сооружения (например, офисные здания, дорожные сооружения, водопроводные сооружения, трубопроводы) (абзац второй раздела 4 «Общие положения» Классификатора).

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в частности, определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок их администрирования, налогоплательщиков и сборов, их права и обязанности, компетенцию контролирующих органов, полномочия и обязанности. обязанности их должностных лиц при администрировании налогов и сборов, а также ответственность за нарушение налогового законодательства регулируются нормами НКУ (п. 1.1 НКУ).

Понятия, правила и положения, установленные НКУ и законами по таможенному делу, применяются исключительно для регулирования отношений, предусмотренных ст. 1 НКУ. В случае если понятия, термины, правила и положения других актов противоречат понятиям, терминам, правилам и положениям НКУ, для регулирования отношений налогообложения применяются понятия, термины, правила и положения НКУ (п. 5.1 – 5.2 НКУ).

В соответствии с пп. 266.2.1 НКУ объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Плательщиками Налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости (пп. 266.1.1 НКУ).

При этом пп. "е" пп. 14.1.129-1 НКУ определено, что объекты нежилой недвижимости – здания, их составные части, не являющиеся объектами жилой недвижимости. К объектам нежилой недвижимости относятся, в частности, хозяйственные (приусадебные) здания – вспомогательные (нежилые) помещения, к которым относятся сараи, хлева, гаражи, летние кухни, мастерские, уборные, погреба, навесы, котельные, бойлерные, трансформаторные подстанции.

Исчерпывающий перечень объектов жилой и нежилой недвижимости, не являющихся объектом налогообложения Налогом, определен пп. 266.2.2 НКУ.

Следовательно, трансформаторная подстанция, входящая в состав хозяйственного (приусадебного) здания, является объектом обложения Налогом.

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