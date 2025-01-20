В налоговой напомнили, как получить выписку из реестра плательщиков НДС

Запрос о получении выписки из Реестра подается лично плательщиком НДС или представителем плательщика или направляется по почте в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика.

Фото: cvp.tax.gov.ua

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, как получить выписку из реестра плательщиков НДС.

Відповідно до пункту 183.11 статті 183 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за запитом платника ПДВ контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру платників ПДВ (далі – Реєстр). Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

Порядок формування і надання витягу з Реєстру, форми запиту та витягу встановлено розділом VII Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення).

Згідно з пунктом 7.4 розділу VІІ Положення запит про отримання витягу з Реєстру (форма № 1-ЗВР) подається особисто платником ПДВ або представником платника або надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Реєстрі (індивідуальний податковий номер платника ПДВ або податковий номер платника податків), а також вказується спосіб отримання витягу з Реєстру (в електронній формі, поштою або безпосередньо в контролюючому органі).

Платники ПДВ можуть подати запит (ідентифікатор J/F13017) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Якщо особа подала запит в електронній формі та/або обрала спосіб отримання витягу з Реєстру в електронній формі, то ДПС надсилає витяг (форма № 2-ВР) в електронний кабінет або на адресу електронної пошти платника ПДВ (підпункт 4 пункту 7.6 розділу VII Положення).

Разом із цим інформуємо, що в ДПС наявний механізм для перевірки статусу платника ПДВ.

Відповідно до пункту 183.13 статті 183 розділу V Кодексу з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією Державна податкова служба України щоденно оприлюднює на вебпорталі:

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника ПДВ;

інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників ПДВ анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.

Для отримання інформації, що оприлюднюється, на сьогодні працює пошуковий сервіс «Дані реєстру платників ПДВ», який розміщений за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers.

Доступ до відомостей Реєстру надається шляхом пошуку за податковим номером або індивідуальним податковим номером платника ПДВ після проходження електронної ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості, з використанням засобів електронної ідентифікації (кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом будь-якого надавача електронних послуг).

Крім того, за запитом (ідентифікатор J/F13004) в електронній формі платників ПДВ, які подають податкові декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», контролюючі органи надають безоплатно інформацію, що оприлюднюється з Реєстру.

Форми запиту про отримання довідки з Реєстру (форма № 1-ДР), довідки (форма № 2-ДР) та порядок їх формування встановлено розділом VII Положення.

Державна податкова служба України протягом 3 робочих днів від дати надходження запиту надсилає довідку на адресу електронної пошти платника ПДВ, з якої надійшов запит.

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