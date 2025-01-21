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Нерезидент покупает недвижимость - в какой орган ГНС он должен стать на учет

07:18, 21 января 2025
Нерезидент, не состоящий на учете в ГНС до приобретения недвижимости, обязан стать на учет по местонахождению такого имущества.
Нерезидент покупает недвижимость - в какой орган ГНС он должен стать на учет
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Государственная налоговая служба рассказала, в какой орган ГНС должен стать на учет нерезидент при приобретении недвижимости.

Согласно п. 63.3 НКУ налогоплательщик обязан стать на учет в соответствующих контролирующих органах по основному и неосновному месту учета, сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующих органах по основному месту учета согласно Порядку учета плательщиков налогов и сборов, утвержденным приказом Минфина от 9.12.2011 №1588.

Нормами п. 64.5 НКУ и п. 3.4 разд. ІІІ, п. 4.4 разд. IV Порядка №1588 определены основания и перечень документов, которые представляют нерезиденты (иностранные юридические компании, организации) в контролирующие органы для взятия на учет.

Пунктом 64.5 НКУ и п. 3.4 разд. ІІІ Порядка №1588 определено, что нерезиденты (иностранные юридические компании, организации), осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства, либо приобретают недвижимое имущество, либо получают имущественные права на такое имущество в Украине, либо открывают счета в банках. Украины (кроме корреспондентских счетов, открываемых банкам-нерезидентам), в других финансовых учреждениях, в небанковских поставщиках платежных услуг или открывают электронные кошельки в эмитентах электронных денег в соответствии со ст. 64 Закона Украины от 30.06.2021 №1591-IX «О платежных услугах», или приобретают право собственности на инвестиционный актив, определенный абзацами третьим – шестым пп. "е" пп. 141.4.1 НКУ, у другого нерезидента, не имеющего постоянного представительства в Украине, обязаны встать на учет в контролирующих органах.

Взятие на учет в контролирующем органе нерезидента осуществляется при наступлении первого из событий, определенного в абзаце первом настоящего пункта, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от нерезидента соответствующего заявления, которое он обязан подать, в частности, к приобретению недвижимого имущества или получению имущественных прав на такое имущество в Украине – в контролирующий орган по местонахождению недвижимого имущества.

Если у налогоплательщика происходит регистрация, создание или открытие объекта налогообложения на территории административно-территориальной единицы, где он не состоит на учете, то такой налогоплательщик обязан встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению такого объекта. екта в порядке, определенном разд. VIII Порядка №1588 (п. 8.3 разд. VIII Порядка №1588).

Взятие на учет по неосновному месту учета осуществляется путем подачи заявления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность по форме №20-ОПП.

Таким образом, нерезидент, не состоящий на учете в контролирующем органе, при наступлении первого из событий, а именно: до приобретения недвижимого имущества или получения имущественных прав на такое имущество в Украине, обязан стать на учет в контролирующем органе по местонахождению такого недвижимого имущества.

Если нерезидент, стоящий на учете в контролирующем органе, приобретает недвижимое имущество на территории административно-территориальной единицы, где он не состоит на учете, то он обязан стать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению такого объекта недвижимого имущество.

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