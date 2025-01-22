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ГНС выявила более 11 тысяч случаев нелегального труда в Украине за 2024 год

07:18, 22 января 2025
Легализация труда в Украине: 11 тысяч нарушений, 7 тысяч официальных трудоустройств.
ГНС выявила более 11 тысяч случаев нелегального труда в Украине за 2024 год
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В течение 2024 года Государственная налоговая служба (ГНС) выявила более 11 тысяч фактов использования работодателями наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений. Все эти данные были переданы в Государственную службу по вопросам труда Украины.

В результате проверок более 7 тысяч работников получили официальное трудоустройство. Налоговики сосредоточивают усилия на легализации трудовых отношений, борьбе со скрытой занятостью и обеспечении надлежащей социальной защиты работников.

Официальное трудоустройство обеспечивает работникам не только социальные гарантии, но и зачисление трудового стажа, что влияет на размер будущей пенсии. Кроме того, те, кто потерял работу, могут стать на учет в центрах занятости и получить поддержку от государства.

Женщины, которые официально трудоустроены и родили ребенка, имеют право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сохранением должности.

Легализация труда важна не только для социальной защиты граждан, но и для укрепления экономики и поддержки Вооруженных Сил Украины в условиях войны, - подчеркнули в ГНС.

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налоговая ГНС

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