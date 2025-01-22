ДПС виявила понад 11 тисяч випадків нелегальної праці в Україні за 2024 рік

Протягом 2024 року Державна податкова служба (ДПС) виявила понад 11 тисяч фактів використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Всі ці дані були передані до Державної служби з питань праці України.
У результаті перевірок понад 7 тисяч працівників отримали офіційне працевлаштування. Податківці зосереджують зусилля на легалізації трудових відносин, боротьбі з прихованою зайнятістю та забезпеченні належного соціального захисту працівників.
Офіційне працевлаштування забезпечує працівникам не лише соціальні гарантії, але й зарахування трудового стажу, що впливає на розмір майбутньої пенсії. Крім того, ті, хто втратив роботу, можуть стати на облік у центрах зайнятості та отримати підтримку від держави.
Жінки, які офіційно працевлаштовані та народили дитину, мають право на відпустку по догляду за дитиною до трьох років із збереженням посади.
Легалізація праці є важливою не лише для соціального захисту громадян, а й для зміцнення економіки та підтримки Збройних Сил України в умовах війни, – підкреслили в ДПС.
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