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ДПС виявила понад 11 тисяч випадків нелегальної праці в Україні за 2024 рік

07:18, 22 січня 2025
Легалізація праці в Україні: 11 тисяч порушень, 7 тисяч офіційних працевлаштувань.
ДПС виявила понад 11 тисяч випадків нелегальної праці в Україні за 2024 рік
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Протягом 2024 року Державна податкова служба (ДПС) виявила понад 11 тисяч фактів використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Всі ці дані були передані до Державної служби з питань праці України.

У результаті перевірок понад 7 тисяч працівників отримали офіційне працевлаштування. Податківці зосереджують зусилля на легалізації трудових відносин, боротьбі з прихованою зайнятістю та забезпеченні належного соціального захисту працівників.

Офіційне працевлаштування забезпечує працівникам не лише соціальні гарантії, але й зарахування трудового стажу, що впливає на розмір майбутньої пенсії. Крім того, ті, хто втратив роботу, можуть стати на облік у центрах зайнятості та отримати підтримку від держави.

Жінки, які офіційно працевлаштовані та народили дитину, мають право на відпустку по догляду за дитиною до трьох років із збереженням посади.

Легалізація праці є важливою не лише для соціального захисту громадян, а й для зміцнення економіки та підтримки Збройних Сил України в умовах війни, – підкреслили в ДПС.

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податкова ДПС

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