Ермак в Мюнхене встретился со спецпредставителем президента США Келлогом — о чем говорили

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог обсудили в Мюнхене пути для достижения мира. Об этом Ермак сообщил в Телеграм.
По его словам, главная тема разговора – координация совместных усилий для достижения справедливого и продолжительного мира.
«Путин никогда не играет по правилам. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Какие-либо договоренности без сильного принуждения России не будут работать – контроль над Украиной остается для Кремля основой имперских амбиций. Именно поэтому наша общая обязанность – сделать так, чтобы агрессор заплатил настоящую цену за все содеянное», – отметил Ермак.
Также во время встречи обсуждалось продолжение поддержки Украины, подготовка запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину.
"Помогать Украине сейчас намного дешевле, чем противостоять более сильной россии позже. Отдельно обсудили подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину.
Благодарен за поддержку и готовность работать вместе для восстановления справедливости и безопасности.
Отметим, что в Мюнхене стартовала ежегодная конференция по безопасности. Она продлится три дня, до 16 февраля.
«Судебно-юридическая газета» публиковала главные заявления Владимира Зеленского на пресс-конференции перед началом Мюнхенской конференции безопасности.
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