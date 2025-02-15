Предварительные и периодические медосмотры работников – что следует знать

Работодателям напомнили о подаче заявлений на медосмотр работников.

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Управление инспекционной деятельности напоминает о порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров для работников.

Ежегодно, по заявлению работодателя или его представителя, при участии профсоюзной организации или уполномоченного лица работников, органы Гоструда определяют категории сотрудников, которые должны проходить медицинский осмотр. Соответственно, составляется специальный акт о необходимости обследования.

Образцы заявлений размещены на сайте Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда (ссылка).

К заявлению необходимо приложить:

заверенное штатное расписание,

протоколы лабораторных исследований условий труда,

данные о вредных и опасных факторах на рабочих местах, которые определяет работодатель.

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