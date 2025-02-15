Предварительные и периодические медосмотры работников – что следует знать

Управление инспекционной деятельности напоминает о порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров для работников.
Ежегодно, по заявлению работодателя или его представителя, при участии профсоюзной организации или уполномоченного лица работников, органы Гоструда определяют категории сотрудников, которые должны проходить медицинский осмотр. Соответственно, составляется специальный акт о необходимости обследования.
Образцы заявлений размещены на сайте Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда (ссылка).
К заявлению необходимо приложить:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.