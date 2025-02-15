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Попередні та періодичні медогляди працівників – що варто знати

07:36, 15 лютого 2025
Роботодавцям нагадали про подання заяв на медогляд працівників.
Попередні та періодичні медогляди працівників – що варто знати
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Управління інспекційної діяльності нагадує про порядок проведення попередніх та періодичних медичних оглядів для працівників.

Щороку, за заявою роботодавця або його представника, за участі профспілкової організації чи уповноваженої особи працівників, органи Держпраці визначають категорії співробітників, які мають проходити медичний огляд. Відповідно, складається спеціальний акт щодо необхідності обстеження.

Зразки заяв розміщені на сайті Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці (посилання).

До заяви необхідно додати:

  • завірений штатний розпис,
  • протоколи лабораторних досліджень умов праці,
  • дані про шкідливі та небезпечні фактори на робочих місцях, які визначає роботодавець.

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медогляд

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