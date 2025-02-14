Єрмак у Мюнхені зустрівся зі спецпредставником президента США Келлогом — про що говорили

Андрій Єрмак повідомив, що головна тема розмови — координація спільних зусиль задля досягнення справедливого миру.

Фото: Андрій Єрмак/Телеграм

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог обговорили у Мюнхені шляхи для досягнення миру. Про це Єрмак повідомив у Телеграм.

За його словами, головна тема розмови – координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру.

«Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть – контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок – зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне», – зазначив Єрмак.

Також під час зустрічі обговорювалося продовження підтримки України, підготовка запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.

"Допомагати Україні зараз — набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій росії пізніше. Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.

Вдячний за підтримку та готовність працювати разом для відновлення справедливості та безпеки".

Зазначимо, що у Мюнхені стартувала щорічна конференція з безпеки. Вона триватиме три дні, до 16 лютого.

«Судово-юридична газета» публікувала головні заяви Володимира Зеленського на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

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