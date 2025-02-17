В налоговой напомнили, кто имеет право на налоговую скидку и как ее получить

Государственная налоговая служба напомнила гражданам, кто может пользоваться налоговой скидкой. В ведомстве отметили, что это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.
С 1 января по 31 декабря 2025 можно подавать документы на получение налоговой скидки по расходам 2024 года.
Хто має право на податкову знижку?
Податкову знижку, згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, можуть отримати фізичні особи – громадяни України, які:
- отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких утримано ПДФО;
- у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені Податковим кодексом України.
До витрат, які включаються до податкової знижки, належать:
Як отримати податкову знижку?
Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджувальні документи (копії квитанції, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення тощо), а також паспорт та ідентифікаційний код.
Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) через Електронний кабінет платника.
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