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У податковій нагадали, хто має право на податкову знижку та як її отримати

22:54, 17 лютого 2025
З 1 січня по 31 грудня 2025 року можна подавати документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року.
У податковій нагадали, хто має право на податкову знижку та як її отримати
Фото: drohobych-rada.gov.ua
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Державна податкова служба нагадала громадянам, хто може скористатися податковою знижкою. У відомстві зазначили, що це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

З 1 січня по 31 грудня 2025 року можна подавати документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року.

Хто має право на податкову знижку?

Податкову знижку, згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, можуть отримати фізичні особи – громадяни України, які:

- отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких утримано ПДФО;

- у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені Податковим кодексом України.

До витрат, які включаються до податкової знижки, належать:

  1. Оплата навчання – за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти.
  2. Пожертвування та благодійні внески – у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4 % від загального доходу.
  3. Оплата за користування іпотечним житловим кредитом – частина суми процентів за користування кредитом.
  4. Страхові платежі та пенсійні внески – за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом.
  5. Витрати на допоміжні репродуктивні технології – оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.
  6. Оплата державних послуг – вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.
  7. Витрати на будівництво (придбання) доступного житла – суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.
  8. Витрати на оренду житла – для внутрішньо переміщених осіб (за певних умов).
  9. Витрати на придбання акцій підприємства Дія Сіті – витрати на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті.

Як отримати податкову знижку?

Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджувальні документи (копії квитанції, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення тощо), а також паспорт та ідентифікаційний код.

Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) через Електронний кабінет платника.

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