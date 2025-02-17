У податковій нагадали, хто має право на податкову знижку та як її отримати

Державна податкова служба нагадала громадянам, хто може скористатися податковою знижкою. У відомстві зазначили, що це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.
З 1 січня по 31 грудня 2025 року можна подавати документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року.
Податкову знижку, згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, можуть отримати фізичні особи – громадяни України, які:
- отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких утримано ПДФО;
- у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені Податковим кодексом України.
До витрат, які включаються до податкової знижки, належать:
Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджувальні документи (копії квитанції, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення тощо), а також паспорт та ідентифікаційний код.
Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) через Електронний кабінет платника.
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