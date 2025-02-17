На Львівщині затримали чоловіка, який за 9 тисяч євро обіцяв переправити ухилянта за кордон

39-річний мешканець регіону обіцяв потенційному призовнику безперешкодно виїхати за межі України.

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На Львівщині Служба безпеки України затримала «на гарячому» організатора незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Управління СБ України в регіоні.

Так, за 9 тисяч євро 39-річний мешканець регіону обіцяв потенційному призовнику безперешкодно виїхати за межі України.

Зловмисник запевняв, що посприяє аби дані військовозобов’язаного не відображались у системі контролю осіб, які перетинають держкордон.

Також, до пакету «послуг» входив трансфер з водієм, який мав перевезти втікача через пункт пропуску.

Однак, правоохоронці задокументували протиправну діяльність зловмисника та затримали його «на гарячому» після отримання авансу в сумі 6 тисяч євро.

Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників злочинної схеми.

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