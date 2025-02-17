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На Львовщине задержали мужчину, который за 9 тысяч евро обещал переправить уклониста за границу

21:45, 17 февраля 2025
39-летний житель региона обещал потенциальному призывнику беспрепятственно уехать за пределы Украины.
На Львовщине задержали мужчину, который за 9 тысяч евро обещал переправить уклониста за границу
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Во Львовской области Служба безопасности Украины задержала «на горячем» организатора незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Управление СБ Украины в регионе.

Так, за 9 тысяч евро 39-летний житель региона обещал потенциальному призывнику беспрепятственно уехать за пределы Украины.

Злоумышленник уверял, что поспособствует, чтобы данные военнообязанного не отражались в системе контроля лиц, пересекающих госграницу.

Также в пакет «услуг» входил трансфер с водителем, который должен был перевезти беглеца через пункт пропуска.

Однако правоохранители задокументировали противоправную деятельность злоумышленника и задержали его «на горячем» после получения аванса в сумме 6 тысяч евро.

Задержанному уже доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности других возможных участников преступной схемы.

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СБУ Львов взятка неправомерная выгода военнообязанный пересечение границы

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