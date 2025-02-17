На Львовщине задержали мужчину, который за 9 тысяч евро обещал переправить уклониста за границу

Во Львовской области Служба безопасности Украины задержала «на горячем» организатора незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Управление СБ Украины в регионе.
Так, за 9 тысяч евро 39-летний житель региона обещал потенциальному призывнику беспрепятственно уехать за пределы Украины.
Злоумышленник уверял, что поспособствует, чтобы данные военнообязанного не отражались в системе контроля лиц, пересекающих госграницу.
Также в пакет «услуг» входил трансфер с водителем, который должен был перевезти беглеца через пункт пропуска.
Однако правоохранители задокументировали противоправную деятельность злоумышленника и задержали его «на горячем» после получения аванса в сумме 6 тысяч евро.
Задержанному уже доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности других возможных участников преступной схемы.
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