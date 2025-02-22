Один из подозреваемых отвечал за поиск клиентов, а другой – непосредственно за их перевозку и сопровождение к границе.

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В Ровенской области разоблачили двух дельцов, которые за 6000 долларов помогали военнообязанным пересечь границу. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

По данным следствия, один из подозреваемых отвечал за поиск клиентов, а другой – непосредственно за их перевозку и сопровождение к границе.

Для этого они использовали разный транспорт, усложняли маршруты и «путали следы». Мужчины подробно инструктировали военнообязанных по всем нюансам и рискам при незаконном пересечении границы вне официальных пунктов пропуска.

Свои услуги оценили в 6000 долларов с каждого клиента. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК РФ, непосредственно при попытке пересечения границы Украины двумя их клиентами. В настоящее время решается вопрос избрания подозреваемым мер.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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