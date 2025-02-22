Радиационный фон на Чернобыльской АЭС в норме после пожара, – ГСЧС

ГСЧС проводит ликвидацию повреждений укрытия.

Фото: ГСЧС

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По состоянию на утро 22 февраля уровень радиации на промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции остается в пределах нормы, угрозы для населения нет. Об этом сообщили в ГСЧС.

«По состоянию на утро 22 февраля спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации одного очага тления с северной стороны арки. Осуществляется постоянный мониторинг с использованием БпЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров», - говорится в сообщении. Операция сопровождается постоянным мониторингом, который осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с тепловизионными камерами и ручных тепловизоров.

14 февраля в результате удара российского беспилотника по НБК «Укрытие» над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС была повреждена внешняя оболочка укрытия и оборудование в гараже для технического обслуживания кранов. Пожар также вызвал значительные повреждения, из-за чего НБК не может выполнять свою главную изоляционную функцию.

Однако, как сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 15 февраля, уровень радиации на объекте не изменился, и это подтверждается результатами измерений, проведенных командой МАГАТЭ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада отнесла к государственной тайне информацию, связанную с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры.

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