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Радиационный фон на Чернобыльской АЭС в норме после пожара, – ГСЧС

14:58, 22 февраля 2025
ГСЧС проводит ликвидацию повреждений укрытия.
Радиационный фон на Чернобыльской АЭС в норме после пожара, – ГСЧС
Фото: ГСЧС
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По состоянию на утро 22 февраля уровень радиации на промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции остается в пределах нормы, угрозы для населения нет. Об этом сообщили в ГСЧС.

«По состоянию на утро 22 февраля спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации одного очага тления с северной стороны арки. Осуществляется постоянный мониторинг с использованием БпЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров», - говорится в сообщении. Операция сопровождается постоянным мониторингом, который осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с тепловизионными камерами и ручных тепловизоров.

14 февраля в результате удара российского беспилотника по НБК «Укрытие» над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС была повреждена внешняя оболочка укрытия и оборудование в гараже для технического обслуживания кранов. Пожар также вызвал значительные повреждения, из-за чего НБК не может выполнять свою главную изоляционную функцию.

Однако, как сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 15 февраля, уровень радиации на объекте не изменился, и это подтверждается результатами измерений, проведенных командой МАГАТЭ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада отнесла к государственной тайне информацию, связанную с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры.

Напомним, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. 

В ГСЧС опровергли информацию об угрозе выброса радиации на Чернобыльской АЭС.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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ГСЧС АЭС Чернобыль

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